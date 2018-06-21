- Beytüllahim'de Hükümet Yaptırımlarına Karşı Protesto



- Filistin Ulusal Uzlaşı hükümeti tarafından Gazze’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması İçin Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde gösteri düzenlendi.

Beytüllahim’de Filistin Ulusal Uzlaşı hükümetinin Gazze’ye uyguladığı yaptırımlar protesto edildi. Gösteriye katılan yüzlerce kişi, Filistin hükümetinin Gazze’ye uyguladığı insanlık dışı yaptırımları protesto eden pankartlar taşıdı. Göstericiler Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Gazze'ye "yaptırımların" derhal ve tamamen kaldırılmasını talep ederek, Hamas ve Fetih hareketlerine bölünmüşlüğü bitirme çağrısı yaptı. Filistin Ulusal Uzlaşı hükümeti, Batı Şeria'daki memurların maaşlarını eksiksiz öderken, Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 oranında kesintili ödüyor. Öte yandan, Filistinliler geçen yıldan bu yana Filistin hükümetinin uyguladığı yaptırımlara karşı sık sık gösteriler düzenliyor.

