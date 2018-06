Beyşehir Gölü'nde yeni av sezonu dualarla başladı

-Göle kurban edilecek keçinin kıyıya getirilmesi

-Okunan Kur’an ve yapılan dualara eşlik eden kıyıda toplanan balıkçılar

-Balıkçılarla röportajlar

-Gölde arşivden gölde seyreden balıkçı teknesi



( KONYA -HD) KONYA



- Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü'nde üç aydır süren su ürünleri avlanma yasağı yarın sona eriyor. Av sezonunun başlaması nedeniyle dualar eşliğinde kurban kesildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her yıl bölgedeki diğer iç sularla beraber Beyşehir Gölü'nde eş zamanlı olarak uygulanan üç aylık balık av yasağı, 16 Haziran’da sona eriyor. Beyşehirli balıkçılar, yeni av dönemini dualar eşliğinde kurban keserek başlattı. Tarihi Taşköprü önündeki kıyıda toplanan balıkçılar, okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından yeni sezonun bolluk ve bereket içinde geçmesi temennisiyle kurban kesti. Balık alım satımı yaptığını belirten Seyithan Katmerci, “Mevlam bu sene iki bayramı birden yaşattı çok şükür. Hem Ramazan Bayramımız, hem de yeni sezonu hayırlı bir gün olan cuma günü açıyoruz. Her sene olduğu gibi bu yıl da sezon başlangıcında kurbanımızı kestik, nasip olursa av dönemine güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu kurbanı ise göle kurban olarak adadık. Göle artık can vermeyelim diye. Geçtiğimiz seneler çünkü çok canlar vermiştik. Bu sene yeni canlar vermemeyi Cenab-ı Allah’tan diledik. Kazasız belasız bir sezon geçirmeyi umuyoruz” şeklinde konuştu.

"Avcı arkadaşlarımdan artık bu şokla av işini bitirmelerini istiyorum" Balıkçı Şafak Çorum ise, yeni avlanma sezonuna yarından itibaren “Bismillah” diyeceklerini vurgulayarak, “Motor sesleri gölümüzde artık yeniden duyulmaya başlıyor. Birlik beraberlik, kardeşlik içerisinde iyi bir av sezonu umuyoruz. Balıkçılıktan bu sene beklentimiz büyük” ifadelerini kullandı. Balıkçı Mehmet Karazeybek de, yeni sezonda tek dileklerinin artık gölde elektroşokla yapılan kaçak avcılığın sona ermesi olduğunu belirterek, “Bu göl ve Beyşehir hepimizin. Ben avcı arkadaşlarımdan artık bu şokla av işini bitirmelerini istiyorum. İnşallah bizim bu sesimize kulak verirler. Çünkü bizler rızkımızı buradan kazanıyoruz” dedi.

Kesilen kurbanın ardından balıkçılar, başlayacak yeni sezon için ağ malzemelerini kıyıda bekleyen teknelerine taşımaya başladı.

Teknelerini bakım ve onarımdan geçirdikten sonra tekrar limanlarına indiren avcılar, bu gece saat 00.00’dan itibaren göle ağlarını sermeye ve yeni sezonun ilk su ürünlerini yarından itibaren serilen ağlardan toplanmaya başlayacak.