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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Beyşehir’de sobadan sızan gazdan 4 kişi zehirlendi

Beyşehir’de sobadan sızan gazdan 4 kişi zehirlendi

Vakaların acil serviste müdahale sonrası ambulansa alınması

Acil Servis Hastane Şiddetli Lodos Karbonmonoksit Karbon 

-Hasta yakınları ve ambulans
-Ambulansın Konya’ya hareketi

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos sonrası, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sevindik Mahallesi'nde ikamet eden Hasan (36), Fatma (35) ve Melis Tuana Güzel (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile fertlerinin sabah saatlerinde zehirlendiklerini fark ederek telefonla yardım istemesi üzerine Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya nakledildi. Beyşehir ilçe merkezinde Beytepe Mahallesi'nde oturan Mehmet Çıkı da (62) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahale sonrasında aynı ambulansla Konya'ya nakledildi.
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