Beypazarı'nda "kumar" operasyonu - ANKARA - Polisin çilingir yardımıyla belirlenen adrese giriş yapması - Kumar oynayan kişilerin yakalanması - Polisin kimlik araması yapması - Polisin kutuların içinde iskambil kağıtlarını bulması - Kumar oynayanların not edildiği borç defteri - Polisin evde arama yapmasıBeypazarı'nda "kumar" operasyonu - Gözaltına alınan 18 kişiden yer temin ettiği ileri sürülen zanlı adliyeye sevk edildiANKARA (AA) - Ankara 'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri Zafer Mahallesi'ndeki bir binada kumar oynatıldığını tespit etti.Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı üzerine ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin çilingir yardımıyla girdikleri binada, kumar oynayan 17 kişi ile yer temin ettiği ileri sürülen zanlı suçüstü yakalandı.Gözaltına alınanlardan 17'sine idari para cezası uygulanırken, "kumar oynatmak için yer ve imkan sağladığı" iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.
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