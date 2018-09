Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan’dan festival değerlendirmesi

Ali İl Hakkında

Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Uluslararası Beypazarı ve Yöresi, Tarihi, Kültür ve Turizm Festivali ile ilgili olarak, "Gelsinler, bu güzelliği yerinde görsünler. Benim anlatmamla olmaz" dedi.Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Uluslararası Beypazarı ve Yöresi, Tarihi, Kültür ve Turizm Festivali"nin üçüncü gününde festivalle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaplan, "Festivalimizi Perşembe günü, 600 yıl bu cihana adalet sağlamış, hüküm sağlamış Osman Gazi Hazretlerinin dedesi Gazi Gündüzalp Hazretlerinin Türbesinin Kuran-ı Kerim Tilavetleriyle açılışıyla birlikte başlattık. Türk geleneklerinin, ok atmasının, diğer adetlerinin yansıtıldığı bir şekilde perşembeden başladık, Cuma günü yine aynı bu şekildeki faaliyetlerle devam etti. Bugün de diğer ilçelerden gelen misafirlerimizle birlikte, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızla, arkadaşlarımızla birlikte, kıymetli misafirlerimizle, yurt dışından gelen temsilcilerimizle, misafirlerimizle birlikte festivalimiz devam ediyor" dedi.Kaplan, "Elhamdülillah, bereketiyle, insanlarımızın misafir perverliğiyle birlikte inşallah kazasız, belasız bir şekilde tamamlanır" ifadelerini kullandı. İlgi yoğun Kaplan, festivale duyulan ilgiyle ilgili olarak ise "Gayet güzel, geçmiş yıllardaki ilgilerden aşağıda değil, fazlası var" dedi.Kaplan, Beypazarı'na ilişkin yeni projelerin olup olmadığına ilişkin ise "Önümüzdeki dönem, takriben 6-7 ay sonra yerel seçimler var. 'Nasip' diyelim. Biz devam edersek aynı şekilde devam ettiririz. Bizden sonra eğer başka devam edecek arkadaşlar varsa ki inanıyorum onlar da aynı şekilde aynı güzellikleri yapar. Çünkü biz, bizden önceki belediye başkanlarımızın yaptıkları mücadelenin, yaptıkları çalışmaların üzerine elimizden geldiği kadar katkı sağlayarak devam ettik" dedi.Festivalin yarın da devam ettiğini ifade eden Kaplan, "Gelsinler, bu güzelliği yerinde görsünler. Benim anlatmamla olmaz. Bir şekilde yaşamaları görmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beypazarı'nı sadece festivalinde değil, diğer günlerinde de her zaman ziyaret edebilirler, her zaman güzellikleri burada yaşayabilirler."