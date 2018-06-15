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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok baskın

Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok baskın

Şüphelilerin çıkışı

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Eroin Kırlangıç 

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( İSTANBUL )- Tarlabaşı’nda polis binlerce uyuşturucu hap ve para ele geçirildi İSTANBUL

- Beyoğlu Tarlabaşı’nda ihbar üzerine bir daireye baskın düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 bin adet ecstacy ve çok miktarda para ele geçirdi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tarlabaşı’nda bir dairede toplu olarak uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine hazırlıklarını tamamlayan polis, dün saat 20.00 sıralarında Büyükkırlangıç Sokak’taki daireye baskın düzenledi.
Ekipleri içeriye girdiğini gören şahıs, içerisinde uyuşturucu dolu poşeti pencereden çatıya attı. Hemen çatıya geçen polis, poşeti alarak içine baktığında çok miktarda para olduğunu gördü. Şahısların üst aramasında 1 adet de silah ele geçiren polis, uyuşturucu madde ticaretinden ele geçirilen paraya da el koydu. Evde bulunan 2 şahıs ise gözaltına alındı. Valizin içerisinde binlerce ecstacy hap ele geçirildi Öte yandan Kurdela Sokak üzerindeki bir daireye de baskın düzenleyen ekipler, evde bir süre arama yaptı. Yapılan aramalarda polis, yatağı altında ağzı kapalı bir valiz olduğunu gördü. Ekipleri valizi açtıklarında yaklaşık 10 bin adet ecstacy hap, çok miktarda skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ve eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, büroda ifadelerinin alınmasının ardından “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi.
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