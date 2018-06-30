Beyoğlu’nda seyir halindeki araç alev aldı... Otomobil sürücüsü şoktan sonra yakınlarını aradı

-Otomobil sürücüsünün telefonla konuşması

-Röportaj

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Diğer detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beyoğlu’nda seyir halinde olan bir otomobilin ön kısmı aniden alev alırken can kaybının yaşanmadığı yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi. Güçlükle otomobilini durduran sürücü kısa süreli şok sonrası cep telefonu ile yakınlarına durumu haber verdi. Olay, saat 22:00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdulkadir Kırtan yönetimindeki 34 JG 4387 plakalı otomobil Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Dolapdere istikametine seyir halinde iken ön kısmında alev aldı. Ne olduğunu anlamayan otomobil sürücüsü otomobilini yol kenarına çekerek diğer sürücülerden yardım istedi. Yakında bulunan bir benzin istasyonuna gelerek yangın söndürme tüpü alan bir motosiklet sürücüsü yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin motor kısmında soğutma çalışması yaptı. Otomobil sürücüsü yakınlarını aradı Seyir halinde iken otomobilin ön kısmında çıkan alev sonrası otomobil sürücüsü Abdulkadir Kırtan kendini güçlükle dışarı atabildi. Kısa bir süre olayın şokunu atlatamayan Kırtan, daha sonra telefon ile yakınlarını arayarak durumu haber verdi. O esnada motosikletiyle oradan geçen bir sürücü, “ Motorla buradan geçerken arkadaşı gördüm. Benzin istasyonundan yangın tüpünü alıp koşarak geliyordu. Bende yardım amaçlı geldim. Araba zaten alevler içerisinde yanıyordu. Söndürdük bir şekilde. Yangın tüpü diğer arkadaştaydı. Korktu, yaklaşamadı ben aldım. Yangın yaklaşık 1 dakika sürdü” dedi.



