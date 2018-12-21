Beyoğlu’nda Şeb-i Arus etkinliği yapıldı

-katılanlardan detay

-AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş röp.

-sema gösterisi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beyoğlu’nda Hz. Mevlana'nın 745’inci Vuslat Yıldönümü Anma programı kapsamında Şeb-i Arus etkinliği düzenlendi.

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Hz. Mevlana'nın 745’inci Vuslat Yıldönümü Anma programına AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ve Beyoğlu halkından çok sayıda vatandaş katıldı.

‘Şeb-i Arus Beyoğlu’ adı altında düzenlenen etkinliğe katılanlara tekke pilavı ikram edildi. Hz. Mevlana anma programına katılan AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş yaptığı açıklamada, Şeb-i Arus haftasında olduklarını söyleyerek, “Hz. Mevlana’nın vuslatının 745’inci yıldönümündeyiz. Hz. Mevlana Konya’dan, bütün dünyaya güçlü bir insanlık mesajı veren kahramanımız, önderimizdir. Bu toprakların dünyaya bir armağanı. Beyoğlu ilçemizin sınırları içerisinde bulunan Galata Mevlevihanesi’de Türkiye’nin ilk mevlevihanelerinden birisidir. Bu anlamda bizlerde AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı olarak, 2014 yılından itibaren ‘Şeb-i Arus Beyoğlu’ adı altında bir etkinlik düzenliyoruz. Beyoğlu’nda bu sene 5’incisini düzenlediğimiz etkinliğin artık bir anlamda geleneksel hale geldi. Bizlerde Hz. Mevlana’nın “Gel ne olursan ol, yine gel” mesajına uyarak bütün Beyoğlu halkına da “Ne olursanız olun, gelin diyoruz” ifadelerini kullandı. Etkinlikte Beyoğlu halkı ile beraber Hz. Mevlana’nın vuslatının 745’inci yıldönümünde, onu anlamak için, onun mesajını anlayabilmek için bir araya geldiklerini söyleyen Muş, “Bu anlamda Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Beyoğlu halkına da bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlik, sema gösterisinin ardından sona erdi. (MFA-EE-E)

