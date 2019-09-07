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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beyoğlu'nda polis midibüsü otomobille çarpıştı - İSTANBUL

Beyoğlu'nda polis midibüsü otomobille çarpıştı - İSTANBUL

- Kaza yapan otomobilden görüntüler - Çevik kuvvet midibüslerinden görüntüler - Çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüsün otomobille çarpışması sonucu iki polis memuru hafif yaralandıİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda çevik kuvvet midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu iki polis yaralandı.Alınan bilgiye göre, çevik kuvvet polislerini taşıyan resmi plakalı zırhlı midibüs, Karaağaç Caddesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mevkisinde yan yoldan dönüş yapmak isteyen Mustafa S. yönetimindeki 34 AFC 304 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle trafik direğine çarparak durabildi.Kazada hafif yaralanan iki polis memuru, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.Polis bölgede çalışma yaparken, zırhlı araçta bulunan polisler başka araçla yola devam etti. Hasar gören otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Zırhlı Araç Hastane Polis Memuru Çevik Kuvvet Memur 

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