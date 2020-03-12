Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Beyoğlu’nda metruk ahşap binanın duvarı yıkıldı - İSTANBUL

Beyoğlu’nda metruk ahşap binanın duvarı yıkıldı - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerBeyoğlu'nda metruk ahşap binanın duvarı yıkıldıİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, yangında hasar gören 3 katlı metruk ahşap binanın duvarı yıkıldı.Yenişehir Mahallesi'nde iki hafta önceki yangında hasar gören 3 katlı metruk binanın duvarı yola doğru yıkılırken, kopan parçalar karşı taraftaki eve çarptı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve belediye ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.Duvarın yıkılmasıyla karşıdaki evde hasar oluştu.

Polis Güvenlik Önlemi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı