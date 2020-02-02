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02 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu’nda lüks araçla gelip tartıştıkları gruba ateş açtılar: 1 ağır yaralı

Beyoğlu’nda lüks araçla gelip tartıştıkları gruba ateş açtılar: 1 ağır yaralı

olay yerinden görüntü

Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Eğlence Kulübü Lüks Otomobil 

-boş kovanlardan görüntü
-polisin çalışmasından görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )-Beyoğlu’nda gruplar arasındaki tartışmada silahlar konuştu: 1 ağır yaralı İSTANBUL

- Beyoğlu'nda bir grup, seyir halindeki lüks otomobilden inerek, tartıştığı gruba ateş açtı. Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay, saat 03.30 sularında Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks otomobille seyir halinde olan bir grup, bir eğlence kulübünün önünde bekleyen üç kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle otomobilden inen grup, eğlence kulübünün önünde bekleyen gruba doğru ateş etmeye başladı.
Silahlı saldırıda Umut T. isimli kişi, aldığı kurşunlar nedeniyle yere yığılırken, saldırgan yanına giderek ateş etmeye devam etti. Aldığı kurşunlarla ağır yalanan Umut T, kanlar içinde kaldı. Saldırgan yere yığılan yaralıya yerde ateş etmeye devam etti Silahlı saldırıya karışan şüpheliler geldikleri lüks otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yerine delil incelemesi yaptı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından lüks otomobille kaçan ve olaya karıştıkları ileri sürülen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ağır yaralı olan Umut T’nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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