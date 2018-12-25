Beyoğlu'nda kış spor okulları ile spora ara vermek yok

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beyoğlu Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik açılan Kış Spor Okullarında eğitimler başladı.

Futboldan savunma sporlarına, satrançtan okçuluğa kadar 12 farklı branşta verilen eğitimlerle sağlıklı nesiller yetiştirilmesi hedefleniyor. Sportif aktiviteler çocukların fiziksel ve duygusal gelişimi açısından büyük öneme sahip olmasından bilinçle harekete geçen Beyoğlu Belediyesi her yıl açtığı Yaz ve Kış Spor Okulları ile çocukların ve ebeveynlerin en büyük destekçisi oluyor. Yoğun ilgi gören Yaz Spor Okullarının ardından Kış Spor Okullarında da eğitimler başladı.

7-14 yaş arası İlk ve Ortaokul öğrencilerine yönelik açılan kurslarda 12 farklı branşta eğitimler veriliyor. Beyoğlu Belediyesi Kış Spor Okulları 2018-2019 döneminde; Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis, Masa Tenisi, Badminton, Satranç, Savunma Sporları, Jimnastik, Yelken eğitimlerinin yanı sıra ilçede bulunan okullar ile birlikte organize edilen Yüzme ve Okçuluk dersleri ile birlikte toplam 12 branşta eğitim veriliyor. Öğrencilere, kendilerini doğru yönlendiren, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan ve sporcu kimliği kazandırmak üzere çalışmalar yapan uzman eğitmenler eşlik ediyor. Eğitimler 34 farklı noktada veriliyor Kış Spor Okullarında eğitimler ilçe sınırları içerisinde bulunan 34 farklı noktada veriliyor. Beyoğlu Belediyesi Kış Spor Okulları’na katılmak isteyen öğrencilerin Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi ve ya Beyoğlu Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi bünyesinde hizmet veren Semt Konakları’na müracaat ederek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, çocukların sağlıklı gelişimine çok önem verdiklerini belirterek, “Her yıl gerçekleştirdiğimiz Yaz ve Kış Spor Okullarımızın önceliği sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Bu çalışmalarla okul dışındaki tüm vaktini evde hareketsiz geçirerek teknolojiye bağımlı hale gelen çocuklar yerine, enerjisini doğru yönde kullanan, takım ruhunu hisseden, sağlıklı ve sosyal çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

