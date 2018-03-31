Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı

Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı

Olay yerinden görüntü

Silahlı Saldırı Kahvehane Saldırı 

-Polis ekiplerinden detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda bir kahvehaneye yüzü maskeli kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, adrese çok sayıda ambulans ve özel harekat ekibi sevk edildi. Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli kimliği öğrenilemeyen kişi yada kişiler henüz belirlenemeyen bir sebeple sokak içerisindeki bir kahvehaneye kurşun yağdırdı. Kahvehanede vatandaşların bulunduğu sırada yapılan saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken, olay yerine özel harekat ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı