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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu’nda iki grup arasındaki silahlı çatışma: 3 yaralı Video

Beyoğlu’nda iki grup arasındaki silahlı çatışma: 3 yaralı Video

Yaralı şahsın ambulansa alınmasından görüntü

Olay Yeri İnceleme Çatışma Silahlı Çatışma Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Olay yerinden görüntü
-Otomobilden görüntü
-Olay yeri çalışmalarından görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Silahla yaralayan şahıs, yaralanarak olay yerinden kaçtı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Lüks otomobil içindeki bir kişiyi vuran şahıs, yaralanarak kayıplara karıştı. Çatışmada yaralanan iki şahıs ise hastanelere kaldırıldı. Olay saat 01.15’te Beyoğlu İlçesi Kaptanpaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı çatışma başladı.
Plakası belli olmayan bir araç içinde bulunan kişi veya kişiler 34 BRS 13 plakalı otomobil içinde bulunan Z. B. isimli şahsı silahla yaraladı. Z.B. kendisine silahla saldırılması üzerine silahına sarılarak kendini yaralayan kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Caddedeki silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araç içinde Z.B. adlı kişiyi yaralayan şahıs, daha sonra yaralı bir şekilde kaçtı. Çatışmada yaralanan iki kişide hastaneye kaldırıldı. Daha sonra cadde üzerinde yapılan olay yeri inceleme çalışmalarında çevrede çok sayıda boş kovanın olduğu görüldü.
Güvenlik ve olay yeri çalışması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olay yerinden yaralanarak kaçan bir kişi her yerde aranıyor.
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