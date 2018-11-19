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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Beyoğlu'nda erkek cesedi bulundu - İSTANBUL Video

Beyoğlu'nda erkek cesedi bulundu - İSTANBUL Video

- Mekanın önünden detaylar - Cesedin cenaze nakil aracına taşınmasıBeyoğlu'nda erkek cesedi bulunduİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda eğlence mekanının tuvaletinde erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Hüseyin Ağa Mahallesi Sahne Sokak'taki eğlence mekanının tuvaletinde hareketsiz yatan kişiyi gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 40'lı yaşlardaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kişinin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Eğlence Mekanı Cenaze Polis Ekipleri 

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