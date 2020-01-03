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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’nda defalarca yanan metruk binada yangın paniği

Beyoğlu’nda defalarca yanan metruk binada yangın paniği

Binadan görüntü

Polis Yangın Paniği Nadan Yangına Müdahale 

-Alevlerden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Metruk binada çıkan yangın kısa süreliği paniğe sebep oldu İSTANBUL

- Beyoğlu'nda daha önce defalarca yanan 4 katlı metruk binada akşam saatlerinde tekrar çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın saat 20.30’da Beyoğlu İlçesi Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırını Sokakta bulunan 4 katlı metruk binanın giriş katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, daha öncede yanan ve zarar gören binanın giriş katında belirlenemeyen bin nedenle yangın çıktı. Binanın giriş katından dumanların çıktığını gören vatandaşlar, panik içinde sokağa dökülüreke, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Metruk binada incelemelerde bulunan ekipler, yangın çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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