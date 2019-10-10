Beyoğlu'nda bir evde çökme meydana geldi - İSTANBUL
- Çöken bina - İtfaiye ekiplerinin çalışması - Beyoğlu'nda bir evde çökme meydana geldiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un Beyoğlu ilçesinde tek katlı metruk bir evde kısmi çökme oldu.Çukur Mahallesi Karakurum Sokak'taki metruk bir binanın bir kısmında çökme yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkaz altında araştırma yaptı. Ekiplerin incelemeleri sonucunda enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirtildi.Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
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