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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Beyoğlu'nda aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı - İSTANBUL

Beyoğlu'nda aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı - İSTANBUL

- Hırsızlık anına dair güvenlik kamera kaydıİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında kadın müşterinin cüzdanını çalan şüpheli yakalandı.Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında kadın müşteriye ait masa üzerindeki cüzdanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Mekandaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, içerisinde 570 lira ve 50 avro bulunan cüzdanı çalan kişinin benzer suçlardan aranması bulunan Y.K'nın olduğunu belirledi.Polis ekipleri, erkek şüpheliyi Kuloğlu mahallesinde yakaladı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelinin eğlence mekanında dans ederek masaya yaklaştığı, masada oturanların da ayağa kalkarak oynadığı sırada masadaki cüzdanı beline sokarak uzaklaştığı görülüyor.

Kamera Kaydı Eğlence Mekanı Akalan Kamera Cüzdan 

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