Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, Siirtlilerle bir araya geldi

-Demircan’a tiftik battaniyesi hediye edilmesi

-Demircan’ın dışarıda vatandaşla sohbet etmesi

-Parti binasına ziyaret, açıklama yapılması

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( SİİRT ) SİİRT



- İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Türkiye'nin tüm vilayetleri marka vilayetlerdir. Üretimleriyle kaliteleriyle yaşam şartlarıyla AK Parti güzel hizmetler yaptı” dedi.

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Yerel seçim yolunda yerinde eğitim modeli toplantısına" katılmak üzere Siirt'e geldi. Merkezi İstanbul'da bulunan Siirt Vakfınca verilen kahvaltıya katılan Demircan’a, Vakıf Genel Başkanı Zeki Akyüzlü tarafından Şeyh Muhammed El Hazin Hazretleri türbesinin maketinin yer aldığı cam kaplı obje ve üzerinde isminin yer aldığı tiftik battaniye dokumalı tablo hediye etti. Demircan daha sonra beraberinde AK Parti Siirt İl Başkanı Özgür Fuat Çalapulu ile AK Parti binasına geçti. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Demircan, “Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli Toplantısına” katılmak üzere Siirt'e geldiğini belirterek, “AK Pati Genel Merkezimizin bazı belediye başkanlarına, parti mensuplarına yerel seçim öncesi yerinde eğitim görevlendirilmesi kapsamında Siirt'e geldik. Önce Mardin, sonra Batman, bugün de Siirt'e geldik. Türkiye'nin 81 vilayetini bir vatan parçası, dolayısıyla AK Parti’nin yaklaşımı kuzeyden güneye doğudan batıya bütün vilayetimizle bütün yaklaşımlarıyla refah seviyelerini bir araya getirmektir. Dolayısıyla İstanbulumuzda Beyoğlumuzda Siirtli kardeşlerimiz var ve zaten iç içeyiz. Burada da hem hemşehrilerimizi ziyaret ediyoruz ve de AK Parti il başkanlığımızda istişare toplantısı yapıyor, yerinde eğitim toplantısı yapıyoruz. Elbette Beyoğlu'nda bizim yaşadığımız tecrübeleri onlarında buradaki tecrübesini bir arada katacağımız teşkilat eğitimi çerçevesinde özetleyeceğimiz böyle bir çalışma için buradayız” dedi.

Siirt'i atak halde gördüğünü dile getiren Demircan, “Kayyum 2 yılda güzel hizmetler yapmış halk da bunun farkında. Amacımız hizmettir. Amacımız doğu ile batı arasında kuzey ile güney arasında fark kalmasıdır, hedef budur. Ben Türkiye'nin dört bir tarafını geziyorum. Mutlu olduğum şey şudur, en ücra köy ve kasabalarımızdan şehrin merkezine kadar bir hamle var. Türkiye'nin tüm vilayetleri marka vilayetlerdir. Üretimleriyle kaliteleriyle yaşam şartlarıyla AK Parti güzel hizmetler yaptı. Hedefimiz Türkiye'nin bu gelişim ivmesini geleceğe taşımaktır. 2019 yerel seçimlerinde bir heyecan oluşturacaktır" ifadelerinde bulundu.

