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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Beylikdüzü’ndeki vahşette cenazeler Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Beylikdüzü’ndeki vahşette cenazeler Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Adlı Tıp görüntüsü

Hastane Cenaze Akkale 

-Yakınlardan görüntü
-Röportaj
-Cenazenin çıkarılması
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen özlem Ergül ile babası Adıgüzel Altun’un cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Baba kızın cenazesi defnedilmek üzere Çanakkale’ye götürüldü. Beylikdüzü’nde dün meydana gelen olayda Ali Ekber Ergül, son kez konuşmak için bir araya geldiği boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ergül ve kayınpederi Adıgüzel Altun’u silahla vurup ardından intihar etmişti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan babası da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Burada yapılan incelmelerin ardından Özlem Ergül ve babası Adıgüzel Altun’un cenazeleri yakınları tarafından alındı. Yapılan incelemelerin ardından baba kızın cenazeleri defnedilmek üzere yakınları tarafından Çanakkale Kepez’e götürüldü. Olayı gerçekleştiren Ali Ekber Ergül’ün cenazesinin de yapılan incelemelerin ardından Sivas’ta defnedileceği öğrenilirken Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen cenazelerin yakınlarının bir hayli üzgün oldukları görüldü.
Beklenmedik bir olayla karşılaştıklarını aktaran Adıgüzel Altun’un yakını İlhan Özçelik, “Maalesef çok hazin bir olay sonunda kaybettik. Hepimizin üzüntüsü sonsuz. Elden bir şey gelmiyor. Ailesine sabırlar diliyorum. Gidenlere de rahmet diliyorum. Beklemediğimiz bir olay. Şok içerisindeyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle bugün Kepez’e götüreceğiz. Yarın da nasip olursa toprağa verip görevimizi yapacağız ve döneceğiz. Çok üzgünüz söylenecek bir şey yok “ ifadelerini kullandı.
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