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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Beylikdüzü'ndeki kanlı hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı

Beylikdüzü'ndeki kanlı hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı

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( İSTANBUL )- Cinayetin sebebi "loca" kavgası İSTANBUL

Uyuşturucu Eğlence Mekanı Cinayet 


- Beylikdüzü’nde işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı. Kanlı hesaplaşmanın loca kavgasından dolayı yaşandığı öğrenildi. Beylikdüzü’nde Cem Aküzüm(25) isimli genç, husumetli olduğu kişiler tarafından silahla vurarak öldürülmüştü. Zanlılar gencin cesedini boş araziye atarak kaçmıştı. Kanlı hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, Cem Aküzüm ve arkadaşları eğlence mekanına gelerek loca istedi. Mekanı işletenler boş loca olmadığını söyledi.

Loca olmamasına sinirlenen Cem Aküzüm eğlence mekanın dışına çıkarak havaya ateş açmaya başladı.
Bunun üzerine eğlence mekanını işletenler Aküzüm'le konuşmak istedi. İşletme sahipleri Aküzüm'ü bir arabaya bindirdi. Arabada çıkan kavgada Aküzüm vuruldu. Zanlılardan Fahrettin B.'yi arama çalışmaları sürerken Polat İ., Mehmet P. ve Taha C. isimli zanlılar gözaltına alındı. Zanlıların uyuşturucu kullanmak ve kasten yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi. (ÖY-
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