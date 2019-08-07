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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beylikdüzü’nde lüks sitede yılan paniği

Beylikdüzü’nde lüks sitede yılan paniği

Ekibin çalışması

Uzunlu 

-Yılanın çıkması
-Yılanın tutulması
-Röportaj

( İSTANBUL )- 1 buçuk metrelik yılan Beylikdüzü'nde paniğe sebep oldu- Aracın motoruna saklanan yılan itfaiye tarafından çıkarıldı İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde lüks bir sitenin otoparkında aracın motor kısmına giren yaklaşık 1 buçuk metrelik yılan, paniğe yol açtı. Motorda bir süre saklanan yılan itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarılarak veterinere götürüldü. Olay, Enver Adakan Caddesi üzerinde bulunan lüks bir sitenin otoparkında yaşandı. Nereden geldiği henüz bilinmeyen bir yılanı kapalı otoparkta gören güvenlik görevlileri vakit kaybetmeden itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir aracın motor kısmına saklandığı söylenilen yılanı çıkarmak için çalışmalara başladı.
Bir süre sonra yılanın yerini tespit eden ekipler, yanında getirdikleri malzemeler ile yılanı çıkardı. Yılanı zarar görmeden bez bir torbaya koyan itfaiye erleri daha sonra veterinere götürdü. Yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan paniğe sebep olurken aracının motoruna yılan giren Neslihan Çelikel ise yaşadığı panik anlarını anlattı.
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