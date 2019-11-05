Beylikdüzü'nde kaza yapan polis aracındaki 2 memur yaralandı - İSTANBUL
- Kaza yapan polis midibüsü - Polisin ve itfaiye ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları - Trafiğe kapatılan yolda bekleyen araçlar - Yaralılara ambulansta müdahale edilmesi - Kaza yapan midibüsün kaza yerinden kaldırılması - Yolun trafiğe açılması İstanbul 'da kaza yapan polis aracındaki 2 memur yaralandıİSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde, metrobüs durağı üst geçidinin ayağına çarpan polis midibüsündeki 2 memur yaralandı.Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu'ndan Topkapı istikametine giden 34 FV 8827 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savruldu.Haramidere Metrobüs Durağı'nın üst geçit ayağına çarparak duran araçtaki yaralı 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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