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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Beykoz Su Sporları Festivali renkli anlara sahne oldu

Beykoz Su Sporları Festivali renkli anlara sahne oldu

hazırlıklar

Yüzme Yarış Kano Festival Yüzme Yarışı 

-su jeti yarışması
-detay

- - Beykozlular halka açık ve ödüllü yarışmalarda kıyasıya rekabet etti İSTANBUL

- Boğaz’ın en uzun sahiline sahip ilçelerinden Beykoz’da, Türkiye’nin çeşitli kulüplerinden 60 sporcunun katıldığı Beykoz Su Sporları Festivali düzenlendi.
Halka açık ve ödüllü yarışmaların da yer aldığı festivalde Beykozlular doyasıya eğlendi. Beykoz'da düzenlenen ve Türkiye'nin çeşitli kulüplerinden 60 sporcunun katıldığı . Festivalde profesyonel sporcular su jeti ve kano yarışmalarında kıyasıya rekabet etti. Aynı zamanda halka açık ödüllü yüzme ve yağlı direk yarışmalarına katılan vatandaşlar da birbirleriyle yarıştı. Halk yüzme yarışına 14 yaş ve üzerindeki, yağlı direk yarışına 18 yaş ve üzerindeki vatandaşların katıldığı yarışmaların sonucunda birincilere 750, ikincilere 500, üçüncülere 250 lira ödül verilecek. İki gün süren festivalde Pazar günü de profesyonel sporcular, su jeti yarışmasında kıyasıya rekabet etti. Renkli yarışmaların ve flyboard gösterilerinin bulunduğu festivalde Beykozlular doyasıya eğlendi.
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