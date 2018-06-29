Beykoz'da yangın



Soğutma çalışmalarının yapıldığını, ekiplerin dört taraftan yangına müdahale ettiğini ve çevreye sirayetin önlendiğini belirten Karahan, şu bilgileri verdi: ' Şu anda tamamen soğutma çalışmaları yapılıyor. Gelen ekiplerin tamamı bizim Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiyelerindi. Kavacık, Ümraniye, Beykoz şu anda müdahale çalışmalarında bulunmaktalar. Müdahalenin ardından yapılacak teknik inceleme sonrasında neden kaynaklandığı ekipler tarafından belirlenecek. Yaralı, can kaybı yok. ' Karahan, yangının ormanlık alana sıçramasının da söz konusu olmadığını kaydetti.



