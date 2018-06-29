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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Beykoz'da yangın (3) - İSTANBUL

Beykoz'da yangın (3) - İSTANBUL

- Yangından ve yangın söndürme çalışmalarından detaylar - Film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında çıkın yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor - Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: - "Beykoz'da 3 istasyondaki araçlar bu yangını söndürmeye muktedirler. Zaten yangın kontrol altına alındı" - İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Ali Karahan: - "Şu anda tamamen soğutma çalışmaları yapılıyor. Yaralı, can kaybı yok"YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI EKLENDİİSTANBUL (AA) - Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz'da film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.Alınan bilgiye göre, Yalıköy'deki dizi ve film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, yaptığı açıklamada, Beykoz'daki itfaiye istasyonlarının olay yerine yakın bir konumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Beykoz'da 3 istasyondaki araçlar bu yangını söndürmeye muktedirler. Zaten yangın kontrol altına alındı. Biraz sonra hatta yarım saat sonra bir şey kalmayacaktır. Bana gelen bilgide ahşap malzemelerden çıktığını aktardılar. Tam bilgi yok. Benim bildiğim ahşap malzemelerden çıkan bir yangın. Herhangi bir can kaybı yok. Bizi mutlu eden konu da budur."İnsan faktörünün söz konusu alanda çok az olduğunu aktaran Çelikbilek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - "Yaralı, can kaybı yok" İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Ali Karahan da yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Soğutma çalışmalarının yapıldığını, ekiplerin dört taraftan yangına müdahale ettiğini ve çevreye sirayetin önlendiğini belirten Karahan, şu bilgileri verdi:"Şu anda tamamen soğutma çalışmaları yapılıyor. Gelen ekiplerin tamamı bizim Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiyelerindi. Kavacık, Ümraniye, Beykoz şu anda müdahale çalışmalarında bulunmaktalar. Müdahalenin ardından yapılacak teknik inceleme sonrasında neden kaynaklandığı ekipler tarafından belirlenecek. Yaralı, can kaybı yok."Karahan, yangının ormanlık alana sıçramasının da söz konusu olmadığını kaydetti.

Fabrika Sağlık Ekibi Geçmiş Olsun Ormanlı Yangına Müdahale 

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