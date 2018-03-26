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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Beykoz’da kamyonet eve girdi

Beykoz’da kamyonet eve girdi

Eve giren kamyonetin görüntüsü

Polis Talak Ülser Trol 

-Evde oluşan maddi hasar
-Olay yerinde tedbir amaçlı bekleyen itfaiye ve polis
-Ev sahibi Gülseren Ceylan ile röp
-Sürücü Doğukan Bektaş ile röp

( İSTANBUL - HD)- Kamyonetin girdiği evde bulunan aile büyük panik yaşadı- Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu İSTANBUL

- Beykoz’da rampa bir sokakta geri kayan bir kamyonet eve girdi. Olay sırasında evde maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı. Doğukan Bektaş’ın kullandığı 34 CHS 04 plakalı kamyonet, Kavacık Mahallesi Uygur sokak içerisinde rampada ilerlerken, geri kaymaya başladı.
Kontrolden çıkan kamyonet daha sonra eve girdi. Evde maddi hasar oluşurken, bu sırada evde bulunan aile büyük panik yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Ev sahibi Gülseren Ceylan, “Evimize girdi. Evde ailem vardı. Annem babam vardı, babam yatalak. Allah'tan can kaybı yok” şeklinde konuştu.
Kamyon şoförü Doğukan Bektaş ise,” Fren boşaldı kaydı, yapacak bir şey yok. Yukarı çıkmaya çalışıyordum. Allah'tan can kaybı yok” diye konuştu.
Eve giren kamyonetin daha sonra vinç yardımıyla çıkarıldığı öğrenildi. (ME- ÖY-
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