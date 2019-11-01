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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Beykoz’da Halk Meclisi Kavacık Mahallesiyle başladı

Beykoz’da Halk Meclisi Kavacık Mahallesiyle başladı

halk meclisi

Toplantı Halk Meclisi 

-mahalle sakinleri
-başkanın konuşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın ilçe sakinleriyle buluştuğu, vatandaşların ilçeye ve belediye hizmetlerine dair sorularını yanıtladığı Halk Meclisi’nin ilki Kavacık Mahallesinde yapıldı.Vatandaşların hizmet taleplerini yerinde tespit etmek, hızlı şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla düzenlenen Halk Meclisi’nin ilki ilçenin merkezi yerleşim yeri olan Kavacık Mahallesi’nde kuruldu. Beykozluların istek, talep ve önerilerini Belediye Başkanı Murta Aydın’a bizzat ulaştırma imkânı bulduğu toplantıda belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de hazır bulunarak gelen sorulara yanıt verdi. Başkan Murat Aydın mahalle sakinlerini dinlediği buluşmada mahalleye özgü hizmetler ile ilçe vizyonuna uygun hazırlanan çalışma ve projeleri de anlattı.Halk Meclisinde konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan itibaren halk meclisi toplantıları yapılmaya başlanmıştır. Bu toplantıda siyasiler ve seçtikleriniz dahil olmak üzere bir araya gelip düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Bu bir sorgulama yöntemidir. Biz bu işi son derece önemsiyoruz. Programın asıl amacı sizlerin seçtiklerinizi denetlemeniz. Fikirlerinizi iletmeniz. Mahallemizin sorunları vardır, beklentimiz vardır. Katkı olarak yönetime katılmak istiyorsunuzdur işte onun zemini oluşturmuş oluyoruz” dedi.

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