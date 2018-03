Beyin felci olan oğlu için sarma sarıyordu, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerden destek geldi

--AYBERK'TEN GENEL DETAY GÖRÜNTÜ

--ANNE İLE RÖPORTAJ



( İZMİR - HD) İZMİR



- Doğuştan beyin felci olan oğlu Ayberk’in tedavi masraflarını, sarma yaparak karşılamaya çalışan Neslihan Akın’a, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiklerden destek geldi. Askerler, elleri öpülesi anneden sarma siparişi vererek sokak çocuklarına dağıtılmasını istedi. İzmir'de yaşayan iki çocuk sahibi Neslihan Akın’ın (37) 7 yaşındaki küçük oğlu Ayberk, serebral palsi hastası. Aynı zamanda kronik karaciğer hastası da olan oğluna bakabilmek için okul kantinindeki işini bırakan anne, oğlunun tedavi masraflarını eşinin işçi maaşı ile karşılayamadıklarını görünce sarma sarıp satmaya başladı.

9 aydır bir yandan oğluyla ilgilenip bir yandan da bazen gece yarılarına kadar sarma saran Neslihan Akın’a, Türkiye’nin her yerinden destek gelirken son olarak Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçikler de fedakar anneye sipariş verdi. İlk önce 2 kilo sipariş alarak askerler adına sokak çocuklarına sarma dağıtan Akın, daha sonra çok sayıda askerden sipariş aldığını belirtti.

"Her şey bir tweet ile başladı" Serebral palsi hastası çocukları için sarma sarma işine dört anne olarak başladıklarını belirten Neslihan Akın, “Serebral palsi hastalığında çocuğumuzu daha rahat yaşatmak için sürdürdüğümüz tedaviler var. Bunun için de çalışmam gerekiyordu. Eşim işçi ve belli bir süre sonra baktık ki yetmiyor. Sonra bir arkadaşımın paylaştığı tweet ile ben de sarma sarmaya başlamak istedim. Her şey bir tweet ile başladı.

İnsanlar sipariş vermeye başladı ve biz de insanların o güzel desteklerine hem hayran kaldık hem de şaşırdık" dedi.

"Bir gözümden bir gözüme emanet edemiyorum" Bir yandan Ayberk’e bakarken bir yandan da sarma yaptığını belirten Neslihan Akın, "Çoğu zaman onu yanımdaki koltuğa oturtup sarmamız sarıyorum. Evladımı da bırakmamış oluyorum. Zaten onu bir gözümden bir gözüme emanet edemiyorum. 2,5 yaşında çok ağır bir zatürre geçirdiğinde oğlumu kaybetme noktasına gelmiştim. Ayberk hayata tutununca ben ondan daha kuvvetli tutundum. Rüyalarımda hep onu bıraktığım an düşerken görüyorum. Ben ne zaman güçsüz bir anne olursam oğlum o zaman beni bırakır" diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlerden kendisine destek geldiğini kaydeden Akın, "Askerimiz benden 2 kilo sarma sipariş etti. Uzakta olduğu için göndermemin mümkün olmadığını söyledim. Bu sefer de sarma sarıp sokak çocuklarına dağıtmamı istediler. Sonrasında başka askerlerden de siparişler aldım. O kadar duygulandım, o kadar gözlerim doldu ki. Çocuğu hasta olup tatlı, mantı, sarma yapan birçok anne var ve hepsi ile gurur duyuyorum. Yaptığımız şey kolay değil. Bazen gece yarılarına kadar sarma sardığımız oluyor. Bunu severek yapıyorum ve utanmıyorum" ifadelerini kullandı. (CA-