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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Beyaza bürünen sarıçam ormanı eşsiz görüntü oluşturdu

Beyaza bürünen sarıçam ormanı eşsiz görüntü oluşturdu

Sarı çam ormanlarından detay görüntüler

( KARS ) KARS

Yazla İsaf Piknik Alanları Oksijen 


- Türkiye’nin Turizm Merkezleri arasında yerini alan Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları karın etkisi ile beyaza büründü. Beyaz örtü arasındaki Sarıçam Ormanları eşsiz görüntü oluşturdu. İlçenin dört bir tarafını kaplayan sarıçam ağaçları ve temiz havasıyla ilçeye gelen misafirlerine eşsiz bir ortam sunuyor. Yaz kış güzel günlerin anısına ev sahipliği yapan, beyazla bütünleşmesi seyrine doyumsuz güzellikler oluşturan, sarıçam ağaçları ile yoğun oksijen deposu konumunda bulunan, piknik alanları herkesin mutlaka görmesi için eşsiz güzelliklere sahip.
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