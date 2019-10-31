Beyaz yakalı hackerlar siber mücadele için buluştu

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( ANKARA )- Siber güvenlik alanında “Capture the Flag” yarışması düzenlendi ANKARA



- Siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmayı ve nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı sunmayı hedefleyen STM, Capture the Flag (CTF Bayrağı Yakala) yarışması düzenledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde faaliyet gösteren STM tarafından Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin destekleriyle CTF yarışmasının 5’incisi düzenlendi.

Siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmanın amaçlandığı yarışmada siber güvenlik uzmanları, beyaz yakalı hackerlar ve öğrenciler yarıştı. Profesyonellerin, öğrencilerin ve teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yarışmacılar, CTF için özel olarak hazırlanan siber ortamda kriptoloji, tersine mühendislik, web ve mobil uygulamalar gibi konularda kasıtlı olarak meydana getirilen sistem açıklarını bulmak için kıyasıya mücadele ettiler. 197 takımın başvurduğu fakat 50 takımın ön elemeyi geçerek finale kalmaya hak kazandığı yarışmada birinci olan takıma 25 bin TL, ikinci olan takıma 20 bin TL ve üçüncü olan takıma 15 bin TL’lik para ödülü verileceği açıklandı.“Son yıllarda giderek artan siber saldırılar var”Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yaptığı konuşmada siber güvenliğin son yıllarda dünyanın ilgisini çektiğini ve gelecekte de savunmanın en önemli konularından birisi olarak gündeme gireceğini belirterek, “Artık biz akıllı sistemlerden bahsederken bunların güvenliği bütün dünyanın endişeyle takip ettiği konu olmaya başladı.

Bu konunun sadece çok bilinen elektrik, su, dağıtım sistemleri, iletişim sistemleri, casusluk sistemleri, sağlık sistemlerinin güvenliği gibi konuların da ötesinde toplumları yönlendiren konuların önümüzdeki yıllarda bir problem olarak da çıkabileceğini görüyoruz. Son yıllarda giderek artan siber saldırılar var. Kendi sistemlerimizin korunmasındaki zafiyetten dolayı büyük bir artış olduğu söyleniyor. Bu anlamda tabii kuruluşlarımız kendi bünyelerinde çeşitli faaliyetleri yürütüyorlar ve önlem alması gerekiyor. Siber güvenlik konusunda oluşturduğumuz bir kümelenme var, bu kümelenmenin daha da gelişerek büyümesini istiyoruz” diye konuştu.

Demir, kurdukları Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin sektörel işbirliği sağlayarak teknoloji kapasitesini artırma ve kendi altyapılarını oluşturma gayesiyle faaliyetler yürüttüğüne işaret etti.“İhtiyaç duyduğumuz insan kaynağının geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz”STM Genel Müdürü Murat İkinci de bu yıl 5’incisi gerçekleşen yarışmanın Türkiye’nin en uzun soluklu yarışması olduğunu söyleyerek, “Giderek ilginin arttığını görmek çok kıymetli. Bizler bu yarışma aracılığıyla gençlerimizin siber güvenlik alanına ilgisini artırmayı, bu alanda gelecekte ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağının geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yarışmaya Eskişehir’den katılan Ozan Şahin, ekipte 3 kişi olduklarını söyleyerek, “Bir arkadaşımla okuldan arkadaşız. Diğer arkadaşla internetten tanıştık ve burada gördük ilk defa. Biz zaten bir süredir bu alanla uğraşıyoruz. Geçen senenin sorularını çözerek geldik yarışmaya. Katılma amacım bu sene için ortamı görmekti. Farklı sorular görelim, tecrübe olsun dedik” dedi.

Üniversite öğrencisi Faruk Eryılmaz da yarışmaya internet üzerinden tanıştığı arkadaşlarıyla katıldığını belirterek, “Bugün ilk defa birbirimizi yüz yüze görüyoruz. Daha önce yabancı yarışmalara internet üzerinden katılıyordum. Türkiye’de ilk defa böyle bir yarışmaya katılmak istedim ve buradaki soruları görmek istedim. Hem ödül de güzel” ifadelerini kullandı.Üniversitesinin Siber Güvenlik Topluluğu üyesi olarak yarışmaya katılan İlayda Gündoğdu, “Ben, STF’lere katılmayı çok seviyorum. Hem kendimi geliştirmek hem de yeni sorular görmek. Rekabeti de seviyorum. Siber güvenlik konusunda son yıllarda Türkiye’de farkındalığın arttığını düşünüyorum. Bu konuda insanların güvenliğe bakış açısını değiştiriyor bu tür organizasyonlar” dedi.





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