Beyaz örtü Çanakkale'de kartpostallık görüntüler oluşturdu...Gelibolu ve Biga’da okullar 1 gün tatil edildi



- Çanakkale’de etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Çanakkale’nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde ise kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Çanakkale’de dün gece yarısı başlayan ve gece boyunca süren kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ağaçların ve bazı yapıların üzerinde biriken beyaz örtü kartpostallık manzaralar oluşturdu. Öte yandan Karayolları buzlanmalara karşı tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor. Çanakkale’nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde ise kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

