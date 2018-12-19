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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beyaz örtü Çanakkale'de kartpostallık görüntüler oluşturdu...Gelibolu ve Biga’da okullar 1 gün tatil edildi

Beyaz örtü Çanakkale'de kartpostallık görüntüler oluşturdu...Gelibolu ve Biga’da okullar 1 gün tatil edildi

Çanakkale'de yüksek kesimlere yağan karın oluşturduğu manzaralardan görüntüler ekiplerin küreme çalışmalarından görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Akkale Kullar Yağan Kar Yağışı 


- Çanakkale’de etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Çanakkale’nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde ise kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Çanakkale’de dün gece yarısı başlayan ve gece boyunca süren kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ağaçların ve bazı yapıların üzerinde biriken beyaz örtü kartpostallık manzaralar oluşturdu. Öte yandan Karayolları buzlanmalara karşı tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor. Çanakkale’nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde ise kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
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