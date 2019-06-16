Beyaz Haber'e çirkin saldırı!

Beyaz Haber ekibi çirkin bir saldırıya uğradı. Beyaz TV Muhabiri Tuğçe Uysal ve Kameraman Serkan Çinier, Beypazarı'ndan gelen şikayetler üzerine Beypazarı'nın o içler açısı halini görüntülemek üzere ilçeye gitmişti. Ekibimizin yanına önce provokatör bir kadın geldi, hakaretler etti cep telefonuyla görüntülerini kaydetti. Sosyal medyada da paylaştı. Provokatör kadının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen bazı provokatörler muhabir ve kameramanımıza saldırdı. Kameramanımzı hastaneye götürülürken o provokatör bu kezde hastaneyi bastı. Yani birileri gerçekleri vatandaşın görmesini istemedi. Halkın haber olma özgürlüğünü engelleyenler yargı önünde hesap verecek. İşte Beypazarı'nda yaşananlar.
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