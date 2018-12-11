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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
‘Beyaz esaret’ Büyükşehir ile son buluyor...Yüksek kesimlerdeki mahalle yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor Haberi

‘Beyaz esaret’ Büyükşehir ile son buluyor...Yüksek kesimlerdeki mahalle yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor Haberi

Çalışmalardan görüntüler

( BURSA ) BURSA

Yoğun Mesai Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Bursa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini gösterdiği yüksek kesimlerdeki mahalle yollarını ulaşıma açık tutmak için yoğun mesai harcıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışıyla birlikte yol açma çalışmalarına da hız verdi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, özellikle kar yağışının yaşamı olumsuz etkilemeye başladığı kentin yüksek kesimlerinde yolları ulaşıma açık tutmak için yoğun çaba harcıyor. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinde Hüseyinalan, Kirazlı, Süleymaniye ve Bağlı Mahallelerinin kardan kapanan yolları ulaşıma açıldı. Kar nöbeti İlçelere özel oluşturulan şantiyeler sayesinde 24 saat kesintisiz kar nöbetinde olan ekipler, kapanan yollara anında müdahale ediyor. Büyükşehir ekipleri, Keles’in Kocayayla, Boğazova, Büyükorhan’ın Kuşlar, Karaçukur, Geynik ve Mazlumlar yolu, Orhaneli’nin Göktepe, Başköy, Koçu, Çınarcık, İznik’in Candarlı, Kırıntı, Kutluca ve Hacıosman, Gemlik’in Fındıcak, Şükriye ve Fevziye ile Gürsu’nun Dışkaya ve Ericek mahallelerinde kapanan yolları ulaşıma açtı. Halen ulaşıma kapalı mahalle yolu bulunmazken, kar yağışının devam ettiği bölgelerde yol açma çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kent merkezinde 58 araç ve 176 personel ve ilçelerde de 80 araç ve 140 personel olmak üzere toplam 138 araç ve 316 personelle kesintisiz olarak karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yol işleri şantiye sahasındaki tuz deposunda 10 bin ton tuz ve 100 ton solüsyon bulunduğunu hatırlatan Aktaş, “Bu kışı sorunsuz bir şekilde geçirmek için gerekli her türlü tedbirimizi aldık. Ekiplerimiz ilçelerdeki şantiyelerde teyakkuz halinde. Halkımızın gönlü rahat olsun. Ulaşımda en ufak bir aksama olmadan bu kışı geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

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