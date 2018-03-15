BEÜ'de “Kampüsün Kanında Hayat Var” kampanyasının 7.'si düzenlendi

-Kampanyayı incelemesi

-Vali Ahmet Çınar'ın konuşması

-Kan bağışından görüntü

-Rektör Vekili Ali Azar ile röp.



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 2011 yılında “Kampüsün Kanında Hayat Var” sloganıyla başlayan kan bağış kampanyasının bu yıl 7. Düzenlendi. BEÜ’nün 6 yıldan bu yana sürdürdüğü "Kampüsün Kanında Hayat Var" sloganıyla başlatılan ve geleneksel hale gelen kan bağışı kampanyasının bu yıl da yedincisi 15-16 Mart 2018 tarihlerinde Farabi Kampüsü Spor Salonunda başladı.

Üniversitenin 2011 yılından bu yana kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak, kaynağı insan olan kanın değeri konusunda gençleri bilinçlendirmek amacıyla sürdürülen kan bağışı kampanyasında akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de destek verdi. Sabah saatlerinde başlayan etkinliği Zonguldak Valisi Ahmet Çınar da ziyaret ederek destekledi. Kan bağış kampanyasının gelenekselleşmesiyle sürdürülebilir olduğuna dikkat çeken Vali Çınar, “Artık gelenekselleşmiş, kurumsallaşmış çok değerli bir etkinlik. Hem Türkiye’de hem dünyada rekora koşmuş ve gelenekselleşmesiyle sürdürülebilirliği de oluşmuş, kan bağışı kampanyasının ev sahibi BEÜ’ye, onun saygı değer rektörüne ve bütün yönetimine, öğrencilere bu şehrin Valisi olarak teşekkür ediyorum. Kızılay başkanlığımızın hem genel merkezine hem de ilimizdeki şubesine, yöneticilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Yaptığınız iş çok değerli. İnsani açıdan çok anlamlı” diye konuştu.

BEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar ise kampanyanın 2011 yılında dönemin rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer tarafından başlatıldığını hatırlatarak, “BEÜ’de ‘Kampüsün Kanında Hayat Var’ sloganıyla geleneksel olarak başlattığımız bu kan bağışı kampanyasının bu sene 7. sini üniversitemizde düzenlemekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu kampanya 2011 yılından beri düzenli olarak üniversitemizde düzenlenmektedir. Bu kampanyayı başlatan önceki rektörümüz şu anki ÖSYM Başkanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’in projesidir. Hocamız buradan ayrılmadan önce 6. Kan bağışı kampanyasında şöyle bir düşüncesini ifade etmiş, ‘İnşallah bizden sonra bu kan bağışı kampanyası devam eder. Sürekli hale gelir.’ Bizler de bu kampanyayı sürdürmeye devam ediyoruz” diye ifade etti.



