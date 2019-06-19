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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beton tesisi protestosu - DENİZLİ

Beton tesisi protestosu - DENİZLİ

- Toplantının yapılacağı gençlik merkezinden görüntü - Toplantı salonundan detay - Pankartlardan detay - Vatandaşların tabakları masaya vurması ve slogan atması Denizli 'de beton tesisi protestosu - Serinhisar ilçesinde bir beton tesisinin genişletilmesi için ÇED sürecinde düzenlenmesi planlanan halkın katılımı toplantısı, bir grubun protestosu nedeniyle yapılamadıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Serinhisar ilçesinde, beton firmasının yeni bir yatırımı için planlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) halkın katılımı toplantısı, bir grup tarafından protesto edildi. Denizli - Antalya kara yolu Kazıkbeli mevkisinde yapımı planlanan yatırımla ilgili devam eden ÇED süreci kapsamında, Serinhisar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde halkın katılımı toplantısı organize edildi. Toplantı sırasında salona gelen ve ilçe sakini olduklarını belirten bir grup, protesto gösterisi yaptı.Ellerindeki tabakları masaya vuran grup, kurulması planlanan tesisin ekolojik dengeyi bozduğunu, doğaya zarar verdiğini öne sürdü.Toplantının yapılabilmesi için önlem alan polisle grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine toplantının yapılamayacağına karar vererek salondan ayrıldı, grup da dağıldı.

Protesto Gençlik Merkezi Ekolojik Toplantı Arbede 

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