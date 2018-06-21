Beton mikserinin altında kalan kadın öldü - İSTANBUL
- Kaza yerinden görüntülerBeton mikserinin altında kalan kadın öldü - Kazada, ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Yükselen yaşamını yitirdiİSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da beton mikserinin altında kalan 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi Çiçeksuyu Caddesi'nde seyreden 34 NA 2104 plakalı, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton mikseri, ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Yükselen'e çarptı.Aracın altında kalarak ağır yaralanan Yükselen, olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza yerine gelen kadının öğretmen kızı Meral Yükselen, gözyaşlarını tutamadı.İncelemelerin ardından Yükselen'in cesedi, ambulansla Eyüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Mikserin şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Olaya ilişkin polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.