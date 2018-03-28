

- Sarıkamış’ta kontrolden çıkan beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu. Beton mikserinde sıkışan sürücüyü AFAD kurtardı. Kaza, sabah saat 06.00’da Karakurt-Horasan Karayolu’nun 6. kilometresinde meydana geldi. Karakurt’ta bir şirkete ait inşaata beton götüren A.K. (28), yönetimindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak Aras Nehri’ne uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, 112 ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserinde sıkışan ve sıkıştığı yerden çıkarılamayan sürücü A.K.’nın imdadına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı AFAD ekipleri yetişti. Olay yerine intikal eden AFAD ekipleri, beton mikseri içinde sıkışan A.K. sıkıştığı beton mikserinden yaralı olarak çıkararak olay yerindeki 112 ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü daha sonra Sarıkamış devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (IÇ-AT)

