Beton blokları taşıyan 30 tır Cilvegözü'nden çıkış yaptı - HATAY
- Beton blokları taşıyan tırlardan detayBeton blokları taşıyan 30 tır Cilvegözü'nden çıkış yaptı - İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak gözlem noktasında kullanılacak beton blokları taşıyan 30 tır Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptıHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak ateşkes gözlem noktasında kullanılacak beton blokları taşıyan 30 tır, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.Astana anlaşmaları kapsamında TSK'nin 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için başlattığı çalışmalar sürüyor.İdlib bölgesinde oluşturulacak gözlem noktası için beton blokları taşıyan 30 tır Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib'e geçiş yaptı.Beton blokların, gözlem noktalarının oluşturulmasında kullanılacağı öğrenildi.