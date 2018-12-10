Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olan polisler için Fatih Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu

-Gıyabi cenaze namazından görüntü,

-Lokma ve yemek dağıtımı

-Cami içinden görüntüler

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( İSTANBUL )- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş’taki hain terör saldırısında şehit olan polisler için Fatih Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttu İSTANBUL



- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş'taş Vodafone Arena'da 2016 yılında düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan polisler için Fatih Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttu. Polislerin şehit oluşlarının ikinci yılı dolayısıyla okutulan mevlide çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş’ta 10 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan polisler için Fatih Camii’nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Polislerin şehit oluşunun ikinci yılı dolayısıyla okutulan mevlide; İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çok sayıda birim müdürü, polis memuru ve vatandaş katıldı.

Mevlid sonrası ise şehit olan polislerin ruhuna Fatih Belediyesi tarafından lokma ve kavurmalı pilav ikram edildi. “Bu vatanı kimseye böldürmeyeceğiz” Çok duygulandığını ifade eden Enver Köş isimli vatandaş,“Çok duygulandım. Keşke böyle şeyler hiç yaşanmasaydı. Maalesef yaşandı. Bol bol dua ettik. Namazımızı kıldık. Biz Türkler olarak yaşadığımız sürece bu vatanı böldürmeyeceğiz” diye konuştu.

Sabriye Aydın isimli vatandaş ise, “Onlar şehit olarak ahiretlerini kazandılar. Şehit oldular. Çok şükür Allah’a kavuştular. Onlar ebedi hayatı garantiledi. Ne güzel ki şehitlik mertebesine eriştiler” dedi.



