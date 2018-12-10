Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitleri yad edildi - İSTANBUL

Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitleri yad edildi - İSTANBUL

- Fatih Camisi'nde okunan mevlit - Şehitler için edinilen dua - Vatandaşlara lokum, yemek, lokma tatlısı ve gül suyu ikram edilmeBeşiktaş'taki terör saldırısı şehitleri yad edildi - Vodafone Park yakınında iki sene önce meydana gelen terör saldırısında şehit olanlar için Fatih Camisi'nde mevlit okutulduİSTANBUL (AA) - Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi için Fatih Camisi'nde mevlit okutuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ikindi namazının ardından okutulan mevlite, çevik kuvvet, trafik, özel harekat polisleri ile bazı şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Mevlitin ardından şehitler için dua edilen programdan sonra vatandaşlara lokum, yemek, lokma tatlısı ve gül suyu ikram edildi.Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen terör saldırısında, 39'u emniyet mensubu 46 kişi şehit edilmiş, 243 kişi de yaralanmıştı.

Terör Saldırısı Şehit Yakınları Çevik Kuvvet Özel Harekat Polisleri Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Erdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret EttiErdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Fransa'daki saldırıdan şoke eden görüntülerFransa'daki saldırıdan şoke eden görüntüler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Brüksel Havalimanı'nda 2 Büyük PatlamaBrüksel Havalimanı'nda 2 Büyük Patlama
Dehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktıDehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı