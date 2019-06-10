Beşiktaş’ta vatandaşlara ücretsiz göz taraması başladı

-Kapıdaki vatandaşlar

-Muayene olanlar

-Doktorun bilgilendirmesi

-Vatandaşlarla röportaj

-Doktor ile röportaj

-İlçe Başkanı ile röportaj

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Muayene olan vatandaşlar bilgilendirilerek gözlük verildi- Göz tarama tırı 4 gün boyunca Barbaros Meydanı’nda olacak İSTANBUL



- AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı tarafından Barbaros Meydanı’na getirilen tırda vatandaşlara ücretsiz göz taraması yapıldı. Muayene olduktan sonra gözünde rahatsızlık çıkan vatandaşlar bilgilendirilerek gözlük verildi.

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan ücretsiz göz taraması kampanyası kapsamında Barbaros Meydanı’na tır getirildi.

Tırı gören vatandaşlar yanına gelerek yetkililerden bilgi aldıktan sonra gözlerinden muayene oldu. Vatandaşların ilgi gösterdiği tarama kampanyasında kadınından çocuğuna, yaşlısından gencine her kesim muayene oldu. Muayene sonucunda gözlerinde rahatsızlık olan vatandaşlar doktor tarafından bilgilendirildi. Gözlerinde bozukluk çıkan bazı vatandaşlara ise gözlük verildi.

4 gün boyunca sürecek olan kampanyadan vatandaşlar oldukça memnun kaldı. “Hizmetlerimiz İBB Başkan Adayımız Binali Yıldırım ile daha da artacak” Kampanya ile ilgili bilgi veren AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım, “Öncelikle AK Parti olarak milletimizi hizmet yolunda daha önce gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk ve hizmetler gibi bugünde Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda göz tarama ve ücretsiz gözlük hizmetimizi başlatmış olduk. 4 gün boyunca burada olacağız. Sonrasında mahallelerimizde bu hizmetleri yine devam ettireceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın da çok güzel bir teveccühü var. Muayene oluyorlar, bununla birlikte muayene olan vatandaşlarımızın reçeteleri kendine de veriliyor. Yakın gözlükleri de hemen burada kargoya veriliyor. Arkalarından gönderilmiş oluyor. Bu hizmetimiz ay sonuna kadar devam edecek. Sonra başka bir hizmetle devam edeceğiz. Hizmetlerin daha çok artması İBB Başkan Adayımız Binali Yıldırım ile gerçek olacak” dedi.

Vatandaşlar kampanyadan memnun Tırda muayene olan vatandaşlar ise, tarama sayesinde gözlerindeki rahatsızlıklarını öğrendiklerini ve bu sayede erken teşhisin önemini bir kez daha gördüklerini belirtti.

Kampanyadan memnun olan vatandaşlar, yetkililere ve doktorlara teşekkür etti. Taraması yapılan vatandaşların gözlüklerinin camlarının kesilmesinin ardından kargo ile evlerine gönderileceği öğrenildi.

