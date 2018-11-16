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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Beşiktaş’ta 'oyuncak tabanca' ile soygun

Beşiktaş’ta 'oyuncak tabanca' ile soygun

Soyulan marketten detay

Market Soygun Akalan Polis Ekipleri Oyuncak Tabanca 

-Olay yeri çalışmaları
-Vatandaşla röportaj

( İSTANBUL ) Beşiktaş’ta "oyuncak tabanca" ile soygun İSTANBUL

- Beşiktaş’ta bulunan bir markete gelen şüpheli şahıs, yanında getirdiği ‘oyuncak’ tabancayla kasada bulunan 7 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Beşiktaş, Abbasağa Mahallesi, Yıldız Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 11.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan markete gelen şüpheli şahıs tabancasını kasadaki çalışana doğrultarak paraları istedi. Tabancayı gören kasiyer ise panikle kasadaki paraları çıkararak şüpheliye verdi. Paraları alan şüpheli ise marketten çıkarak cadde üzerinde durdurduğu taksiye binip olay yerinden kaçtı. Gerçekleşen soygununun ardından market çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ilk olarak şüphelinin kaçtığı taksinin plakasını tespit etti. Plakanın tespit edilmesinin ardından şüphelinin yakalanması amacıyla kapama noktaları oluşturularak çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şüphelinin bindiği taksi Beyoğlu’nda görülerek durduruldu. Takside yapılan incelemelerde şüpheliye rastlanmadı. Markette yapılan incelemelerde ise şüphelinin 7 bin lira alındığı öğrenildi. Şüphelinin kullandığı tabancanın ise oyuncak olduğu iddia edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (OY- ÖY-
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