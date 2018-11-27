Beşiktaş’ta market soyan gaspçı trafiğe takılınca yaya olarak kaçtı

-Gaspçının trafikte imtihanı

-Birkaç araç değiştirmesi

-Şube çıkışı

-Arşiv görüntüsü



( İSTANBUL )- Oyuncak silahlı gaspçı Bursa'da yakalandı İSTANBUL



- Beşiktaş’ta oyuncak tabancayla girdiği marketten 14 bin lira çalan gaspçı, polis ekipleri tarafından Bursa’da yakalandı. Gaspçının minibüse ardından da taksi binip giderken trafiğe takılıp indiği daha sonra ise yaya olarak kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz hafta 16 Kasım Cuma günü saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncak tabanca ile cadde üzerindeki bir markete giren gaspçı, çalışan İbrahim Ç.’ye silahını doğrultarak etkisiz hale getirdi. Ardından da kasanın altındaki para dolu çantayı alarak hızla kaçtı. Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı. Gaspçının İstanbul trafiğiyle imtihanı kamerada Yapılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, gaspçının olaydan sonra önce minibüse ardından taksiye bindiği ancak trafiğe takıldığı için telaşla inerek taksiciye 200 lira verdiği ve yaya olarak kaçtığını tespit etti. Gaspçının buradan Bursa’ya gittiğini belirleyen polis, yaklaşık 50 kamera inceledi. Sonunda gaspçı Murat A.’nın (22) izini bulan gasp polisi onu Bursa Osmangazi’deki bir evde kıskıvrak yakaladı. Gaspçının kaçtığı ve araçlara bindiği anlar ise kameralara yansıdı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi Emniyete götürülerek ifadesi alınan zanlı, olayı gerçekleştiremediğini itiraf etti ancak işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DCC-ÖFA

