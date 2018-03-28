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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş'ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var

Beşiktaş'ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var

Olay yerinden detaylar

Sağlık Ekibi Gece Kulübü Çevik Kuvvet Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi 

-Olay yeri inceleme ekiplerini çalışmaları
-Polisin güvenlik önlemi alması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş Ortaköy’de buluna bir gece kulübü önünde çıkan kavgada silahlar konuştu.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olay, saat 04:30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübü önünde meydana geldi. Grup arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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