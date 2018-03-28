Beşiktaş'ta gece kulübü önünde silahlı kavga... 1 ölü çok sayıda yaralı var

-Olay yeri inceleme ekiplerini çalışmaları

-Polisin güvenlik önlemi alması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beşiktaş Ortaköy’de buluna bir gece kulübü önünde çıkan kavgada silahlar konuştu.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olay, saat 04:30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübü önünde meydana geldi. Grup arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

