Beşiktaş'ta eğlence merkezi önündeki silahlı saldırı - İSTANBUL
- Zanlıların emniyetten çıkarılmasıBeşiktaş'ta eğlence merkezi önündeki silahlı saldırı - Bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi - Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının başka bir cinayetin de azmettiricisi olduğu öne sürüldüİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir eğlence merkezine düzenlenen saldırıda bir güvenlik görevlisinin öldürülmesi, 2 kişinin de yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 24 Ocak'ta Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinin girişinde bulunan kişilere motosikletli 2 saldırgan tarafından ateş açılması sonucu, Erhan Kayatekin'in öldürülmesi 2 kişinin de yaralanması olayını aydınlatmak için başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılar, adliyeye sevk edildi.Bu arada, gözaltına alınan şüphelilerden Gürkan E'nin 21 Ocak'ta güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Şişli'deki bir eğlence mekanında Ziver Ç. tarafından silahla ayağından vurularak yaralandığı tespit edildi.Olaydan 3 gün sonra Ziver Ç'nin sahibi olduğu Ortaköy'deki eğlence merkezinin girişinde bulunan kişilere motosikletli 2 saldırgan tarafından ateş açılması sonucu, Erhan Kayatekin'in öldürülmesi 2 kişinin de yaralanması olayını Gürkan E'nin ve Atakan C'nin gerçekleştirdiği belirlendi.Gürkan E'nin adresinde yapılan aramada ele geçirilen tabancanın Erhan Kayatekin'in öldürülmesi olayında kullanıldığı tespit edildi.Bu arada, suç örgütünün liderliğini Özkan K'nin yaptığı öne sürüldü. - Şüpheliler başka bir cinayetin azmettiricisiÖte yandan, 10 Şubat'ta Eyüp Güzettepe Mahallesi'ndeki bir parkta başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan müteahhit Yaşar Tekmanlı cinayetiyle suç örgütünün ilişkisi olduğu öne sürüldü.İddiaya göre, Ahmet C. ve Selami C. alacaklı oldukları Yaşar Tekman'dan borcunu tahsil etmesi için suç örgütü lideri Özkan K. ile iletişime geçti. Özkan K'nin talimatıyla 10 Şubat'ta Gürkan E. ve Ümit A. Yalova'da ikamet eden Tekmanlı'yı otomobille İstanbul 'a getirdi. Eyüp'teki bir parkta borcunu ödeyemeyeceğini söyleyen Tekmanlı'yı Ümit A. başından silahla vurarak öldürdü. Cinayeti işlediğini itiraf eden Ümit A. tutuklanmıştı.