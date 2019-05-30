Beşiktaş'ta çalışanlarını darp eden patron adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı



- Beşiktaş’ta 1'i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden Şahin Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli çalışanları darp ettiği iddia edilen patron Şahin Ş. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına getirilen Şahin Ş. savcılık sorgulamasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şahin Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

