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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran kadın gözaltına alındı

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran kadın gözaltına alındı

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL )- Yolda giderken bir anda saldırdı- Öğretmen kadın başörtülü olduğu gerekçesi ile saldırıya uğradığını belirtip şikayetçi oldu İSTANBUL

Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Başörtülü Polis Ekipleri Başörtülü Öğretmen 


- Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene kaldırım üzerinde yürüdüğü esnada bir anda saldırarak dehşeti yaşatan gözü dönmüş kadın, polis ekiplerinin çalışması sonucunda, ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu’ kapsamında gözaltına alındı. Öğretmen Ş.N.E ise, kadınının kendisine başörtülü olduğu için saldırdığı gerekçesi ile şikayetçi oldu. Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.27 sıralarında Beşiktaş’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu. Kaldırımdan yürüyen genç kadın bir iş yerinin önüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadının saldırısına uğradı. Birkaç kez aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan genç kadın, acısıyla köşeye çekildi. Olayın ardından saldırgan kadın, kendisine tepki gösteren erkek bir şahsa da saldırdı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir çok ulaşım aracı değiştirmiş Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şahsın Berrak K. olduğunu tespit etti. Saldırgan kadının gidiş istikametine göre yapılan kamera çalışmasında birçok ulaşım aracı değiştirdiği öğrenildi. Ekipler, Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda gözü dönmüş kadını, Büyükçekmece İlçesi’nde yakalandı. Yakalanan kadın ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu’ kapsamında gözaltına alındı. Berrak K.’nin polis merkezinde sorgusunun devam ettiği yarın ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Başörtülü olduğu için saldırmış Öte yandan başörtülü öğretmen Ş.N.E, şikayet dilekçesinde, yolda yürüdüğü esnada tanımadığı bir kadının sebepsiz yere kendisine tokat atmaya başladığını, kadını tanımadığını, şahsın başörtülü olduğundan ötürü kendisine saldırdığını beyan ederek şikayetçi oldu.
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