Beşiktaş’ta apartman görevlisini kadını öldüren şüpheli yakalandı

-araca bindirilmesi

-detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beşiktaş Nispetiye’te kendisini uyaran apartman görevlisi kadının bıçakla boğazını keserek öldüren spor hocası İbrahim Y.(28) polis ekipleri tarafından yakalandı. Silivri’de kaçtığı aracı terk ettiği öğrenilen zanlının kullandığı bıçak aranıyor. Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak’ta dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, apartmandaki komşular 2 ay önce taşınan İbrahim Y.’yi(28) gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarması için Nefise Dolapçı’ya söyledi.



Şahsın kapısına giden kadın, “sessiz ol” diyerek kendisini uyardı ancak duruma sinirlenen şahıs, mutfaktan aldığı bıçakla Dolapçı’nın boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından aracına binen zanlı kayıplara karıştı. Kaçtığı araç bulundu, bıçak ise aranıyor Konuyla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İbrahim Y.’nin aracıyla Silivri’ye kaçtığını belirledi. Yapılan çalışma sonucunda araca ulaşan polis, Silivri’de terk edilmiş halde buldu. Araştırmalara devam eden polis, katil zanlısının olaydan sonra nişanlısı B.Ö.’nün yanına gittiğini tespit etti. Tespitin ardından ayrıca şahsın ablası F.Y.’ye cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Bunun üzerine F.Y. ve nişanlısı B.Ö. savcının talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayette kullanılan bıçağın ise polis tarafından arandığı öğrenildi. “Pişmanım, öfkeme hakim olamadım” Çalışmalar devam ettiği esnada polis, gözaltına bulunan ablası ve nişanlısı ile avukatı aracılığıyla şahsı ikna çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs ikna edilmesi sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltında ilk ifadesi alınan şahıs, öfkesine hakim olamayarak pişman olduğun

