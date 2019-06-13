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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş saldırısı failinin, kayıp 150 kilo patlayıcının şüphelisi olduğu ortaya çıktı

Beşiktaş saldırısı failinin, kayıp 150 kilo patlayıcının şüphelisi olduğu ortaya çıktı

arşiv görüntüler

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Terör Eylemi Terör Saldırısı Tahkikat Terör Örgütü Saldırı 


- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yakalanan Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde gerçekleştirilen terör saldırısının failinin, kayıp olan 150 kilogram patlayıcı maddenin şüphelisi olduğu tespit edildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 11 Haziran 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında yapılan operasyonda, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahsın 10 Kasım 2016 tarihinde Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu yakınında 39’u polis 7’si sivil olmak üzere 46 vatandaşımızın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında bulunduğu ve aynı şahsın bombalı terör eylemi sonrasında kayıp olan 150 kilogram patlayıcı maddenin şüphelisi olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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